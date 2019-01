Die Einzelhändler in Heilbronn sind mit dem Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr zufrieden, trotz anfänglicher Zurückhaltung der Kunden. Auch die Tage zwischen den Jahren sind besonders umsatzstark.

Das Geschäft habe in diesem Jahr schwach begonnen, aber in den Tagen kurz vor Weihnachten stark angezogen, sagt Thomas Gauß, der Sprecher der Stadtinitiative Heilbronn.

Tage nach Weihnachten umsatzstark

Besonders am letzten möglichen Einkaufstag vor Weihnachten, dem 24. Dezember, seien die Kunden noch einmal in die Innenstadt geströmt. Auch die nun folgenden Tage zwischen den Jahren gehören für den Einzelhandel in Heilbronn mit zu den umsatzstärksten des Jahres, so Gauß. Zwar gebe es auch eine Umtauschwelle, die stelle den Einzelhandel in Heilbronn aber nicht vor ein Problem.