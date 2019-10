In mehreren Kommunen im Kreis Heilbronn ist am frühen Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Betroffen waren Oedheim sowie Teile von Bad Friedrichshall und Gundelsheim, bestätigte ein Sprecher der Netze BW. Nach Angaben des Sprechers war bei Gundelsheim ein Baum in eine Freileitung gestürzt. Deshalb gab es gegen vier Uhr am frühen Morgen einen Stromausfall. Die Leitung sei aber nicht beschädigt worden, der Baum konnte entfernt werden. Die betroffenen Haushalte wurden schrittweise wieder zugeschaltet. Bis 6 Uhr ist der Strom nach Angaben der Netze BW überall wieder da gewesen.