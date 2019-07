Ein Mann ist in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) bereits am Freitag bei einem Arbeitsunfall von seinem Auto erdrückt worden. Als der 54-Jährige das Fahrzeug in seiner Garage mit einem Wagenheber aufbockte, rutsche es ab und klemmte den Mann ein, so die Polizei. Angehörige fanden und befreiten den Mann kurze Zeit später, der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.