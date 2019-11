Es waren vor allem potentielle Einbrecher, die die Polizei am Donnerstag an der A81 suchte. Denn Diebe nutzen jetzt die Dunkelheit, um Wohngebiete im Main-Tauber-Kreis auszuspähen.

Die großangelegte Kontrollaktion dauerte bis in den Abend hinein an der A81 im Main-Tauber-Kreis: Mit der Kontrolle sollten vor allem Einbrecher gefunden werden, die in der Region Heilbronn-Franken aktiv sind, so Rainer Köller vom Heilbronner Polizeipräsidium.

"Wir machen das jedes Jahr im Herbst, wenn die Nächte länger werden. Da haben wir schon seit Jahren Probleme mit Wohnungseinbrechern, die abends von der Autobahn runterfahren in die Ortschaften rein und in die Wohngebiete", sagte Köller dem SWR. "Die schauen dann nach, ob die Rollläden noch oben sind, noch kein Licht an, die Leute sind noch bei der Arbeit."

Dauer 0:41 min Grosskontrolle auf Autobahn 81 Das Polizeipräsidium Heilbronn führte im Main-Tauber-Kreis eine Großkontrolle durch: Es waren vor allem potentielle Einbrecher, die die Polizei am Donnerstag an der A81 suchte.

Schnelle Flucht über die Autobahn

Dieses "Ausspähen" will die Polizei ver- oder zumindest behindern, weshalb solche Fahrzeugkontrollen durchgeführt werden. Denn ein Einbruch ist schnell passiert und die Täter können schnell wieder über die Autobahn verschwinden.

Aktuelle Zahlen zu der Großkontrolle am Donnerstag im Main-Tauber-Kreis gibt die Polizei im Laufe des Freitags bekannt.