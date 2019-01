In Tauberbischofsheim ist am Donnerstagmorgen die Suche nach einer 13-Jährigen fortgesetzt worden. Sie soll am Mittwoch von einer Brücke in die Tauber gefallen sein. Bei der Suche soll auch ein Hubschrauber eingesetzt werden.

Sobald es hell genug war , ist an der Tauber im Bereich Tauberbischofsheim der Großeinsatz zur Suche nach dem vermissten Mädchen fortgesetzt worden. Hubschrauber im Einsatz Ein Hubschrauber soll nun auch von der Luft aus nach der 13-Jährigen suchen - das war wegen des schlechten Wetters am späten Mittwochnachmittag nicht möglich gewesen. Auch die Bereitschaftspolizei wird an der Suche teilnehmen. Über vier Stunden suchten am Mittwoch 160 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK nach dem Mädchen. Rund 130 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend im Einsatz. Strömungstaucher suchten den kleinen Fluss ab, Rettungshunde die Umgebung am Ufer. Am Abend wurde die Suche abgebrochen. Polizei: Viel kaltes Wasser in Tauber Ein Paar hatte gegen 17 Uhr auf der Nordbrücke in Tauberbischofsheim Hilferufe gehört. In dem Fluss Tauber, der direkt unter der Brücke verläuft sah es das 13-jährige Mädchen davontreiben. Sofort eilten Feuerwehr, DRK und Polizei zum Unglücksort. Fast zeitgleich meldeten Eltern, welche in unmittelbarer Nähe wohnen, ihre 13-jährige Tochter als vermisst. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass diese zwei Ereignisse zusammenhängen. Die Tauber führt laut Polizei aktuell leichtes Hochwasser, das außerdem sehr kalt sei.