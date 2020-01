Eine grausige Entdeckung haben Spaziergänger in einem Waldstück bei Öhringen-Büttelbronn (Hohenlohekreis) gemacht. Unbekannte hatten dort drei Kaninchen ausgesetzt.

Zwergkaninchen wurden offenbar in Öhringen ausgesetzt (Symbolbild) dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatten Fußgänger bereits am 29. Dezember mehrere Zwergkaninchen gefunden, die von Unbekannten in Mülltüten verpackt in einem Wald im Gewann "Am Häldenbach" ausgesetzt worden waren.

Ein Kaninchen bereits verendet

Eines der Tiere war bereits gestorben, heißt es. Die anderen Kaninchen waren wohlauf, den Polizeiangaben nach gepflegt und augenscheinlich in gutem Gesundheitszustand. Neben den Kaninchen hatten der oder die Täter auch noch einen Fressnapf und eine Transportbox entsorgt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen aufgefallen ist, dass in ihrem Umfeld plötzlich Zwergkaninchen fehlen.