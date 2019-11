Alternativer Preis

IG-Nobelpreis-Verleihung

Von Torsten Teichmann



Verhaltensforschung

Ratten können das Versteckspiel

Forscher an der Humboldt-Uni spielen mit ihren Ratten Verstecken. Und sie haben herausgefunden, dass die Tiere das perfekt beherrschen. Christoph König im Gespräch mit Konstantin Hartmann, Humboldt Universität.



Naturforschung

Humboldts Naturbegriff

Von Natalie Kreisz und Michael Reitz



Naturforschung

In Peru arbeiten Biologen auf Humboldts Spuren

Von Ivo Marusczyk



Wissenschaftspreis

Körberpreis für Bernhard Schölkopf

Weltweites Ansehen erlangte der Physiker, Mathematiker und Informatiker in den 90er-Jahren, als er raffinierte Programmanweisungen entwickelte, die neuronalen Netzen ähneln, jedoch noch präziser und schneller sind.

Von Sonja Legisa



Musiktitel:



1. Don' t do it

Bokanté + Metropole Orkest

CD: What heat



2. Le deuxième rang

Hollydays

CD: Hollywood Bizarre



3. Lass sie doch

Jazzkantine

CD: Mit Pauken und Trompeten



4. What's chasing you

Marlon Williams

CD: Make way for love



5. Castles

Freya Ridings

Freya Ridings



6. Koco

Maurizio Geri

CD: Perle d'Appennino mehr...