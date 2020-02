Knorr-Werk in Heilbronn

Derzeit arbeiten rund 570 Mitarbeiter bei Knorr in Heilbronn. Der Standort schrumpfte in den vergangenen Jahren: So wurde unter anderem die Entwicklungsabteilung in die Niederlande verlegt.

Karl Heinrich Knorr gründete das Unternehmen 1838 in Heilbronn. Es war damals ein innovatives Werk, das fertige Gerichte herstellte, die einfach und schnell zubereitet werden konnten. Nach dem Krieg brauchte das Unternehmen Geld, mit dem Verkauf von Firmenanteilen konnte es weiter gehen. Aber die Familie verlor die Mehrheit und schied in den Folgejahren komplett aus dem Unternehmen aus.

1962 wurde in Heilbronn das Institut für Forschung- und Entwicklung geschaffen. Neue Produkte, auch für Großküchen, sollten entstehen. Im Jahr 2000 wird der Mutterkonzern von Knorr, der inzwischen "Bestfoods" heißt, mit dem Lebensmittelriesen Unilever zusammengelegt.