Touristikgemeinschaft Hohenlohe auf "Grüne Woche"

Die Touristikgemeinschaft Hohenlohe mit Sitz in Künzelsau präsentiert sich seit mehr als 30 Jahren auf der "Grünen Woche" in Berlin, die am Freitag beginnt. Marion Schlund von der Touristikgemeinschaft hat mit SWR-Moderatorin Ina Beck gesprochen und erzählt, was am Stand so alles geboten wird, wer gemeinsam aus der Region für Hohenlohe wirbt und welche Erfahrungen sie selbst in Berlin gesammelt hat.