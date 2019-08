Die Zahl der ausgesetzten Tiere während der Sommermonate ist im Land offenbar zurückgegangen. Dies geht aus einer Umfrage hervor. In Heilbronn scheint es anders.

Laut Umfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) werden weniger Hunde bei den Auffangstellen abgegeben. Während es zum Beispiel im Stuttgarter Tierheim heißt, die Vorstellung von ausgesetzten Tieren an Raststätten im Sommer sei längst veraltet, berichtet die Tierheimleiterin Silke Anders in Heilbronn nach wie vor von schlimmen Verhältnissen.

Die kleine June, eine sehr nette Hündin, wurde gefunden und von niemanden vermisst, sagt die Heilbronner Tierheimleiterin Silke Anders SWR

Katzen und Kleintiere wie Kaninchen seien eher die Regel. Dieses Jahr aber seien zum ersten Mal extrem viele Fundhunde in der Sommerferienzeit ins Heim gekommen. Mitarbeiter fanden die Vierbeiner beispielsweise angekettet an Fahrradständern, angebunden an Rasthöfen und in einem Wald an der Autobahn. Eine Katzenmutter mit sechs Jungen wurde mit der Begründung abgegeben, dass die Besitzer zwei Monate Urlaub machen wollten. Mindestens 20 Tiere seien in den zurückliegenden Ferienwochen abgegeben worden.

Auch dieser Hund ist wahrscheinlich wegen der Sommerferien im Tierheim Heilbronn gelandet SWR

"Zur Zeit wimmelt es von Hunden. Ich denke, die Menschen schaffen sich immer schneller, immer unüberlegter Hunde an. Auch wenn ich die Abgabegründe sehe: Eine Familie mit Kleinkind beispielsweise, die sich einen riesigen Rottweiler-Mischling aus dem Internet holt und nach drei Tagen dann da steht. Ob diese Schnelllebigkeit und Verantwortungslosigkeit am Internet oder an den Menschen liegt – ich weiß es nicht." Silke Anders, Tierheimleiterin Heilbronn

Warum in diesem Jahr so viele Hunde gerade im Heilbronner Heim landen, kann sich Anders nicht erklären. In den vergangenen Jahren sei nicht so viel los gewesen.

Wahrscheinlich ausgesetzt und trotzdem eine glückliche Hündin: June im Tierheim Heilbronn SWR

Auch die Tierrettung Unterland muss immer wieder zu Einsätzen ausrücken. Früher habe man sogar die Rastplätze der Region auf ausgesetzte Tiere kontrolliert. Da habe man aber – zum Glück – nie etwas gefunden, sagt Timo Maier von der Tierrettung.