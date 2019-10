per Mail teilen

Falsche Polizeibeamte haben eine Frau aus Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) gleich zwei Mal hintereinander um höhere Geldbeträge gebracht. Die 83-Jährige war von den Betrügern angerufen worden. Sie behaupteten, die Adresse der Frau sei bei Einbrechern gefunden worden und sie würde wahrscheinlich das nächste Einbruchsopfer werden. Die Frau geriet derart in Panik, dass sie zur Bank ging, einen fünfstelligen Betrag abhob und einem angeblichen Kripobeamten übergab. Bereits einen Tag später wurde die Seniorin erneut angerufen, auch diesmal ging sie zur Bank und übergab einen noch höheren Geldbetrag an denselben Mann wie am Tag zuvor.