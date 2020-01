per Mail teilen

Auf der B27 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwochabend ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Dauer 0:24 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Unfall auf der B27 bei Tauberbischofsheim Auf der B27 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwochabend ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Er sei mitten auf der Straße gelaufen - warum, ist noch unklar. Video herunterladen (1 MB | MP4)

Der 64 Jahre alte Mann soll ersten Ermittlungen zufolge mitten auf der Straße gelaufen sein. Der 24-Jährige Fahrer eines Kleinwagens erfasste ihn auf der linken Spur. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt.



Die B27 war bei Tauberbischofsheim für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit 23 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit etwa 5.000 Euro an. Die Staatsanwaltschaft hat zur genauen Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen beauftragt.