Fleiner Jugendliche für soziales Engagement geehrt Jugenddiakoniepreis geht an "Keksschnabuliergruppe"

Die Fleiner "Keksschnabuliergruppe" (Kreis Heilbronn) ist am Samstag mit dem Jugenddiakoniepreis Baden-Württemberg "MachMit!" in der Altersgruppe 13 bis 17 ausgezeichnet worden. Die Jugendlichen hatten eine Dachterrasse der Psychosomatischen Abteilung in den Heilbronner SLK Kliniken verschönert.