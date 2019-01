per Mail teilen

Nach der Festnahme eines 20-Jährigen in Hessen wegen Datendiebstahls bei Politikern und Prominenten äußert sich der Heilbronner Zeuge nicht mehr auf Twitter.

Der Heilbronner, der im Datenklau-Fall als Zeuge geführt wird, schrieb auf Twitter, er werde jetzt endgültig nichts mehr sagen und nur noch vereinzelt schon gestellte Fragen mit persönlichen Nachrichten beantworten. Bis Dienstagnachmittag hatte der 19-Jährige immer wieder zu den aktuellen Vorgängen im Datenklau-Fall "getweetet".

Dauer 01:17 min Nach Festnahme im Datenklau-Fall Nach Festnahme im Datenklau-Fall gibt es weitere Reaktionen

Er hätte "Orbit" nie verraten, aber das Bundeskriminalamt sei auf ihn zugekommen, schrieb der 19-Jährige aus Heilbronn. Dass er mit dem BKA zusammenarbeite und keine kriminellen Handlungen decke, sei verständlich. Aber er habe "Orbit" deshalb gewarnt: Sollten die Behörden auf ihn zukommen, werde er nicht schweigen. "Orbit" habe es selbst eskalieren lassen, schrieb der Heilbronner, mit dem Ausmaß aber wohl nicht gerechnet.

Heilbronner als Zeuge im Ermittlungsverfahren

Im Zuge der Ermittlungen hatten Beamte des Bundeskriminalamtes am Sonntagmorgen seine Wohnung in Heilbronn durchsucht. Der Mann ist derzeit Zeuge im Ermittlungsverfahren zu dem massenhaften Datendiebstahl bei Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens.

Ein 20-Jähriger aus Hessen soll der Hacker Orbit sein, der Daten von Prominenten veröffentlicht hat. Die Wohnung des Tatverdächtigen sei am Sonntag durchsucht worden, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag mit. Der Mann war vorläufig festgenommen worden und wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sei in vollem Umfang geständig. Nach bisherigen Erkentnissen der Ermittler handelt es sich um einen Einzeltäter.