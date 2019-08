per Mail teilen

Der SWR berichtet nicht nur von der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn, auch mehrere SWR-Veranstaltungen finden dort statt.

24. August 2019: SWR4 Sommernächte mit voXXclub

SWR4 Baden-Württemberg feiert den Sommer mit den SWR4 Sommernächten, einer Open-Air-Konzertreihe vor besonderer Kulisse. Auf der Bühne in der Bundesgartenschau am 24. August ab 19 Uhr stehen die fünf Musiker der Band voXXclub, die mit ihrem Alpenrock die Volksmusik modern interpretieren.

SWR4 Baden-Württemberg feiert eine SWR4 Sommernacht auf der Bundesgartenschau mit der Band voXXclub. SWR

31. August 2019: SWR3 Elchparty

Ende August gibt es eine heiße Nacht mit SWR3: Durchtanzen ist bei der SWR3 Elchparty angesagt. Die SWR3-DJs haben die besten Partyhits mit am Start und Action ist beim Luftgitarren-Contest, beim Dance-Battle oder im Konfetti-Regen angesagt. Als Schmankerl gibt's den SWR3-Elch in Lebensgröße und zum Anfassen.

SWR3 veranstaltet eine Elchparty auf der BUGA in Heilbronn SWR Bjoern Pados

8. September 2019: SWR Fernsehen Familienfest

Das SWR Fernsehen Familienfest bildet den Rahmen für die letzte große Live-Sendung des SWR auf der BUGA. Am Sonntag, 8. September, können die Besucher in Heilbronn hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktion blicken, sich an Spiel- und Erlebnisstationen vergnügen und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Musik, Show und Comedy genießen.

13. September 2019: SWR1 Disco

Am 13. September gibt es von SWR1 DJ Frank Pfauth bei der SWR1 Disco etwas auf die Ohren. Jeweils ab 21 Uhr heißt es Partystimmung mit den größten Hits aller Zeiten - und das ganz ohne Tanzvorschriften, Altersgrenze, oder Kleiderordnung.

Gleich zweimal lädt SWR1 zur SWR1 Disco und damit zum Tanzbein-Schwingen auf dem Bundesgartenschau-Gelände ein. SWR SWR/Ronny Zimmermann

Die größten Events

10. August – SWR Big Band mit Max Mutzke

24. August – SWR4 Sommernächte mit voXXclub

31. August – SWR3 Elchparty

8. September: SWR Fernsehen Familienfest

13. September - SWR1 Disco