Spätestens wenn Kinder sich selbständig bewegen, passieren auch Unglücke und Verletzungen. Damit in diesen Situationen schnell und richtig geholfen werden kann, veranstaltet der ASB spezielle Erste-Hilfe-Kurse.

Im Heilbronner Zentrum des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) hält Thea Bernhard den Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Eine Beule am Kopf vom Toben, Verbrennungen am Grill oder die Scherbe im Spielplatzsand, die plötzlich im Fuß steckt - Verletzungen bei Kindern gehören fast zum Alltag. Damit die Erste Hilfe in solchen und schwereren Fällen richtig funktioniert, gibt es seit einigen Jahren spezielle Erste-Hilfe-Kurse.

Dauer 3:42 min Erste Hilfe am Kind Notfallkurse für Eltern, Erzieher und Co.

Andere Anforderungen bei Kindern

Die Erste Hilfe am Kind unterscheidet sich teilweise deutlich von der für Erwachsene. Das wird jedem sofort klar, der eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Säugling durchführen will. Die kleinen Lungen sind winzig, würde jemand mit voller Kraft wie bei einem Erwachsenen reinpusten, wäre das eine Katastrophe. Auch die Herzrhythmusmassage muss schneller aber zugleich sanfter erfolgen.

Typische Verletzungen werden behandelt

Beim Kurs von Thea Bernhard werden auch typische Alltagsverletzungen behandelt. Sie zeigt Bilder von der Schürfwunde beim Springseilspringen bis hin zum Armbruch am Klettergerüst. Was tun bei Atemnot durch Asthma oder Verschlucken? Je länger der Kurs dauert, umso mehr wird den Teilnehmern klar, wieviel gefährliches Halbwissen man besitzen kann.

Kurse stark nachgefragt

Kurse für Erste-Hilfe am Kind werden momentan stark nachgefragt, sagt Arpad Firstner vom ASB. Neben dem ASB bieten auch das Rote Kreuz und andere Organisationen solche Kurse an.