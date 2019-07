"Das eine ist die ursprüngliche Weihe der Kirche, der Weiheakt. Dann die jährliche Erinnerung an diesen Weiheakt - ein kirchliches Jahres-Fest. Und das dritte ist ja die weltliche Kirchweihe, die Vergnügungen, die Freuden, die man dann hat: Kirchweih-Tänze, Kirchweih-Markt. Diese drei Aspekte werden hier in dieser Kirchweih-Erinnerungsfeier erinnert, wobei eben ganz wichtig ist, dass wir einen Wert drauf legen auf diese ursprüngliche Weihe zu erinnern, was heute oft gar nicht mehr so wahrgenommen wird."

Isolde Döbele-Carlesso, Stadtarchivarin