Nach der Gewalttat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) haben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Informationen bekannt gegeben. Das Motiv des Schützen bleibt weiter unklar - Details dazu wollten die Ermittler nicht nennen.

Klar sei nun: Alle sechs Familienmitglieder in Rot am See wurden erschossen. Das hat die Obduktionen ergeben. Unklar bleibt weiterhin das Motiv: Der 26-jährige mutmaßliche Täter soll sich bei seiner Vernehmung zwar geäußert haben, wegen der laufenden Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei jedoch keine Einzelheiten bekanntgeben. Weiter heißt es von Seiten der Behörden, dass der bei der Tat schwer verletzte 68-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr sei.

Der Tatverdächtige soll die Waffe erst vor kurzem in Nürnberg gekauft haben. Das haben Recherchen des SWR ergeben. Demnach soll der Verdächtige die mutmaßliche Tatwaffe, eine halbautomatische 9 Millimeter Luger, erst zwei Tage vor der Tat am Freitag erworben haben. Zudem war die Pistole noch nicht in die legale Waffenbesitzkarte des 26-Jährigen eingetragen. Eine Berechtigung für so eine Waffe mit Munition habe er 2019 erhalten. Der verdächtige Mann ist den Recherchen nach Sportschütze im Verein Rot am See-Beimbach und hat die Berechtigung, Waffen und Munition zu kaufen.

Sechs Personen getötet

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am Freitagmittag in Rot am See sechs Personen getötet zu haben: seine Eltern, Tante, Onkel und zwei Stiefgeschwister. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Zudem soll der mutmaßliche Schütze zwei Jugendliche bedroht haben. Er sitzt nach wie vor in Untersuchunghaft.

Sportschütze nicht polizeibekannt

Zwischenzeitlich ist auch klar, dass sich die Familie am Freitag wegen der bevorstehenden Beerdigung der Großmutter des 26-Jährigen getroffen hatte. Die vom Vater getrennt lebende Mutter sei deswegen mit den beiden Stiefgeschwistern zu Besuch gewesen. Der Vater lebte mit dem 26-Jährigen zusammen in Rot am See, heißt es. In der Nähe wohnten Tante und Onkel.

Der junge Mann war bisher den Angaben nach unauffällig und nicht polizei- bekannt. Der Sportschütze besaß legal eine Waffenbesitzkarte, so die Polizei. Bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) heißt es, er mache zurzeit ein Fernstudium und sei arbeitslos.

Weitere Schussgeräusche am Wochenende

Aufgeschreckt wurden die Menschen in Rot am See am Wochenende noch durch einen möglichen Trittbrettfahrer. Nachbarn meldeten Schüsse aus einer Wohnung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Laut Polizei handelt es um einen Mann im psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.