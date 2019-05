per Mail teilen

Echte Polizisten der Heilbronner Ermittlungsgruppe "Flic" haben eine falsche Polizistin festgenommen. Die Frau soll zu einer überregional agierenden Betrügerbande gehören.

Den Ermittlern gelang es die Frau in Speyer festzunehmen. Sie soll zu einer Tätergruppe gehören, die sich am Telefon als vermeintliche Polizisten ausgibt. Sie behaupten dabei, dass die Angerufenen ins Visier von Einbrechern geraten seien. Um sich zu schützen, sollen sie Wertgegenstände an die angeblichen Polizisten übergeben.



Gegen die 24-Jährige mutmaßliche Betrügerin wurde vom Amtsgericht Heilbronn Haftbefehl erlassen. Bereits im Februar hatte die Ermittlungsgruppe "Flic" 20 mutmaßliche Mitglieder einer solchen Telefonbetrügerbande ermittelt.

Betrugsfälle häufen sich

Erst in der vergangenen Woche wurde in Schwäbisch Hall eine 83-Jährige um 60.000 Euro betrogen. Die Frau wurde von einem angeblichen Sohn angerufen, der von Schwierigkeiten erzählte. Er brauche dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Die 83-Jährige erzählte ihm, dass sie 60.000 Euro zu Hause habe. Kurze Zeit später kam ein Bote und holte das Geld ab. Die Täter konnten in diesem Fall noch nicht ermittelt werden.