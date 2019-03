Nach einem Erdrutsch in einem Wald bei Bad Mergentheim wird der Krater im Waldboden mit Feldlagersteinen aufgefüllt, sagte ein Sprecher der Stadt auf SWR-Nachfrage.

Es geht auch darum, die Stelle dauerhaft zu sichern. Die Feldlagersteine sind ein natürliches Produkt aus den umliegenden Äckern, die den Wald und seine Umwelt nicht zusätzlich belasten. Von der geologischen Beschaffenheit des Drillbergs gehe keine Gefahr für Aufenthaltsbereiche, Feld- und Spazierwege oder Siedlungsbereiche aus, heißt es.

Mit Bauzäunen gesichert

Am Sonntag war das große Loch entdeckt worden. Mitarbeiter des Bauhofs Bad Mergentheim haben die Stelle mit Bauzäunen gesichert. In der Mitteilung der Stadt heißt es: "Der Erdbruch liegt einen halben Kilometer tief im Wald und nicht in der Nähe von Aufenthaltsbereichen, Feld- oder Spazierwegen. Trotzdem besteht durch das entstandene Loch mit einer Tiefe von fünf bis sechs Metern selbstverständlich eine Unfallgefahr."

Der Krater ist rund sieben Meter breit und zehn Meter tief. Jürgen Meyer

Krater beim Joggen entdeckt

"Wenn Sie da runterstürzen, sind Sie weg", sagt Jürgen Meyer. Er wohnt am Drillberg in Bad Mergentheim und hat den Krater am Sonntagmittag beim Joggen entdeckt. "Da habe ich dann die Behörden informiert, weil dort in der Nähe ein Spielplatz ist", sagt Meyer.

Öfter Hohlräume am Drillberg

Der "Erdbruch" ist laut Stadtverwaltung ein ganz natürlicher Vorgang in einer freien Naturfläche, der durch unterirdische Hohlräume verursacht wird. Diese Hohlräume und entsprechende Erdbrüche gibt es im Wald am Drillberg öfter.