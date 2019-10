Bei der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Remstal-Gartenschau übergibt Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch am Samstag den Spaten an den Eppinger Oberbürgermeister Klaus Holaschke. Die Gartenschau findet in Eppingen im Jahr 2021 statt. Dieser symbolischer Akt leite den Beginn der heißen Projektphase in Eppingen ein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.