Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der Landstraße zwischen Eppingen und Kleingartach (Kreis Heilbronn) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der 51-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallursache ist noch unklar, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.