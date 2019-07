per Mail teilen

Bei dem Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen sind mindestens zwei Menschen aus Baden-Württemberg gestorben. Der Flieger war nach Schwäbisch Hall unterwegs.

Bei dem Absturz am Donnerstagnachmittag in der Nähe der deutschen Grenze waren alle drei Insassen gestorben. Nach SWR-Informationen stammen zwei der Opfer aus Baden-Württemberg, beim dritten ist es noch unklar. Es handele sich um drei Männer, teilte das Innenministerium in Stuttgart mit. Ihr Reiseziel sei Schwäbisch Hall gewesen.

Die Leichen wurden laut Tiroler Polizei am Freitag geborgen und ins Tal gebracht. Zur Ursache des Absturzes konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Flugzeug hatte deutsche Kennung

Sicher ist aber laut Ermittlern, dass die Flugreise der drei Verunglückten im italienischen Montichiari unweit des Gardasees begann. Das Flugzeug war mit einer deutschen Kennung unterwegs.