Im Heilbronner Stadtteil Horkheim ist es am Donnerstagnachmittag zu einer dramatischen Rettungsaktion gekommen. Ein Mann musste wiederbelebt werden.

Bei der Polizei war der Notruf eines Mannes eingegangen, der ein Brennen in der Brust spürte. Danach riss die Verbindung ab. Einem Notrufsachbearbeiter der Polizei gelang es, die Verbindung weiter zu leiten.

Radfahrerin führt Herzdruckmassage durch

Bei der Schleuse in Horkheim fanden die Polizisten dann tatsächlich einen Mann, der zusammengebrochen war. Eine Radfahrerin war dabei, eine Herzdruckmassage durchzuführen. Etwa 15 Minuten dauerten die Wiederbelebungsversuche. Hinzugekommene Rettungskräfte schafften es, den Mann zu reanimieren, so dass Puls und vollständige Atmung wieder einsetzten. Der Mann konnte auch durch den beherzten Einsatz der Frau gerettet werden, so die Polizei.