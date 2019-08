Die Region von oben - Flug über Hohenlohe und Heilbronn

Die Region von oben – so heißt unsere Sommerserie in SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn. Und das nehmen wir wirklich wörtlich – wir sind am Flugplatz Schwäbisch-Hall-Hessental in die Luft gegangen.