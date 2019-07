Es gibt in unserer Heimat viele Orte an denen man sich einen Überblick verschaffen kann. Erster Halt, die Burgruine Leofels in Ilshofen im Kreis Schwäbisch Hall. Ein Naturidyll wie aus der Zeit gefallen, kaum Anzeichen von neuzeitlichen Bauwerken in der Sichtachse.

Dauer 2:39 min Burgruine Leofels Es gibt in unserer Heimat viele Orte an denen man sich einen Überblick verschaffen kann. Das haben wir uns im SWR 4 Studio Heilbronn zum Anlass genommen unsere Reporter rauszuschicken um die Region Heilbronn Franken von oben anzuschauen. Harald Holz ist für uns auf der Burgruine Leofels in Ilshofen im Kreis Schwäbisch Hall gewesen. Dauer 2:34 min Leofels - Region von oben Teil 2 Die Burgruine Leofels bei Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall). Ein Naturidyll wie aus der Zeit gefallen, kaum Anzeichen von neuzeitlichen Bauwerken in der Sichtachse. Doch deshalb ist es noch lange keine Dörnröschenburg. Denn sie wird auch heute noch bespielt