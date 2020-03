Ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Heilbronn ist am Coronavirus erkrankt, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit. Es handelt sich um den ersten bekannten Fall aus dem Kreis Heilbronn.

Der erkrankte Mann war bis vergangene Woche in Mailand, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Er habe bei sich am Sonntag grippeähnliche Symptome festgestellt. Am Donnerstag wurde bei dem Mann ein Abstrich gemacht, der Test fiel positiv aus.

Erkrankter stationär aufgenommen

Der Erkrankte wurde bereits stationär in der SLK-Lungenklinik Löwenstein im Kreis Heilbronn aufgenommen. Das Gesundheitsamt Kreis Heilbronn sei momentan damit beschäftigt, das Umfeld des Mannes auf weitere Erkrankte zu untersuchen, teilte ein Sprecher mit.

Offenbar zweiter Fall im Kreis Heilbronn

Neben dem 32 Jahre alten Mann aus dem Kreis Heilbronn soll auch ein Mitarbeiter der Neckarsulmer Kolbenschmidt mit dem Coronavirus infiziert sein. Das berichtet die "Heilbronner Stimme".

Im Bericht der Zeitung wird ein Sprecher des Unternehmens zitiert. Er bestätigt, dass ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt ist. Der Betrieb stehe still. Der infizierte Mitarbeiter kommt aus dem Kreis Ludwigsburg. Bei diesem Fall handle es sich um einen offiziell bestätigten, heißt es laut der Zeitung beim Heilbronner Landratsamt. Wie er sich angesteckt haben könnte, sei unklar.

In beiden Fällen werde das Umfeld der Männer genauer überprüft, hieß es.

