In der Basketball-Bundesliga haben die Crailsheim Merlins auch das dritte Spiel in Folge gewonnen. Sie besiegten am Samstag auswärts Bonn deutlich mit 114:82. Vor allem aus der Distanz trafen die Merlins häufig. Am Ende fanden 21 Dreierversuche ihren Weg in den Korb. Es war ein unglaubliches Spiel von uns, so Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo am Ende. Sein Team steht nun auf Platz 2 der Tabelle.