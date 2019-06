Schüsse aus einem Hochzeitskorso in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben am Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Feiergesellschaft am Nachmittag mit mehreren Fahrzeugen unterwegs, als die Schüsse fielen. Die alarmierten Beamten stellten in einem der beteiligten Wagen eine Schreckschusswaffe, Patronen und abgefeuerte Hülsen fest. Wer genau geschossen hat, wollten die Beteiligten nicht sagen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen wie bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit kam es den weiteren Angaben zufolge nicht.