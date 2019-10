In Crailsheim wird es auch in Zukunft ein Finanzamt geben. Das bestätigte Finanzstaatssekretärin Splett jetzt auf Anfrage des SPD-Gemeinderats Gernot Mitsch. Wo es künftig in der Stadt untergebracht sein wird, sei aber noch unklar, sagte Mitsch dem SWR. In Crailsheim kursierte die Befürchtung, dass mit dem Auszug aus dem alten Landratsamt der Standort ganz verlegt oder aufgegeben werden könnte.