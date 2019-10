In Crailsheim wird am Samstag die erste "Nacht der offenen Kirchen" gefeiert. Ab 18 Uhr gibt es Konzerte, Filmabende und kulinarische Angebote. Ein Höhepunkt ist ein Benefizkonzert mit 80 sogenannten Veeh-Harfen in der Johanneskirche. Mitorganisatorin Christa Wieland will mit den Spenden Schulkinder in Togo unterstützen: "Dieses Projekt "Kiss" heißt Kinderschulspeisung und wir haben uns ein Dorf rausgesucht, das wir unterstützen. Da ist es so, dass man für 25 Cent eine warme Mahlzeit pro Kind bekommt. Und für 50 Euro könnte man praktisch ein Jahr lang ein Kind in dieser Schule ernähren."