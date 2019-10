Das Projekt "Wir in Crailsheim", in dessen Rahmen eine Integrationsstrategie für die Stadt entwickelt wurde, wird am Samstag mit einer Veranstaltung abgeschlossen.

Crailsheim war eine von 23 Kommunen im Land, die für das Modellprojekt "Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" ausgewählt wurden. Ein Jahr lang wurden in vier Arbeitsgruppen Ideen und Projekte erarbeitet, die bei der Abschlussveranstaltung vorgestellt werden. Beispielsweise wird vorgeschlagen, einen Integrationsbeirat ins Leben zu rufen. Darüber wird der Gemeinderat Ende des Jahres abstimmen. Auch Aktionen wie "Nimm deinen Nachbarn mit" gehören zu den Vorschlägen.