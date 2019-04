per Mail teilen

Am Mittwochmittag werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Heilbronn zur Eröffnung der Bundesgartenschau erwartet. Die BUGA-Macher versprechen Großes.

Dauer 02:20 min BUGA-Countdown läuft Heute geht es los, da muss alles fertig sein auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. SWR-Reporterin Nicole Heidrich berichtet am Morgen des Eröffnungstages vom Gartenschau-Gelände:

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird bei der Eröffnungsfeier dabei sein. Geplant ist ein Programm ab dem späten Vormittag und ein Rundgang am Mittag. Zur Eröffnung sendet das SWR Fernsehen live von 11:00 bis 13:00 Uhr.

Dauer 02:05 min Die Entstehung der Heilbronner Bundesgartenschau Bis die BUGA so schön erstrahlen konnte, war es ein weiter Weg. Denn das Gelände war zuvor verwahrloste Industriebrache und Güterbahnhof und hielt einige Überraschungen aus dem zweiten Weltkrieg bereit.

BUGA-Public Viewing auf dem Marktplatz

Parallel zur Veranstaltung wird die Feier auf den Heilbronner Markplatz übertragen. Dort gibt es ein öffentliches Public Viewing auf einer Videoleinwand.

Eine Million Blumenzwiebeln wurden gesetzt, tausend Bäume gepflanzt, 100.000 Stauden und 5.000 Rosenstöcke - Heilbronn will zum Anziehungspunkt für Gartenfreunde aus ganz Deutschland werden. Bis zum Ende der Bundesgartenschau am 6. Oktober rechnen die Veranstalter mit rund 2,3 Millionen Besuchern.

Bionische Pavillons und Recyclingmaterial

Regionen, Verbände, Vereine aus Baden-Württemberg präsentieren sich und ihre Schwerpunkte, wie etwa die Universität Stuttgart mit ihren bionischen Pavillons oder auch das Umweltministerium des Landes mit einem Ausstellungsbeitrag komplett aus Recyclingmaterial.

Integriert in die Bundesgartenschau ist der Stadtteil "Neckarbogen" in Heilbronn. Ein riesiges Wohnprojekt der Zukunft SWR

Früher glich das rund 40 Hektar große Gelände, ein Bahnareal, einer Industriebrache: Eine Mineralölfirma, Schrotthändler, Altpapierhändler waren hier angesiedelt. Für rund 200 Millionen Euro wurde es umgestaltet. Wobei die Gartenschau selbst nur knapp ein Drittel der Summe kostet.

Wohnen der Zukunft auf der BUGA

Für Heilbronn ist die BUGA der Motor für ein Städtebauprojekt. Dort entsteht ein neues Stadtviertel mitten in der Innenstadt. Die ersten 22 Häuser in ökologischer Bauweise sind fertig und sollen zeigen, wie urbanes Wohnen in Zukunft aussehen kann.

Schon vor der offiziellen Eröffnung, am Morgen um 9:00 Uhr, können Besucher in die Bundesgartenschau hinein. Ab 12:30 Uhr ist dort ein vielfältiges Programm geplant.