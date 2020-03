In der Region Heilbronn-Franken beraten derzeit viele Kommunen darüber, ob sie ihre Großveranstaltungen wegen des Coronavirus absagen sollen.

Die Unsicherheit ist groß, das bekommt auch das Heilbronner Gesundheitsamt zu spüren. Amtsarzt Peter Liebert und seine Kollegen betreuen unter anderem die extra für Veranstalter geschaltete Hotline (Tel. 07131-563540). Es rufen Organisatoren unterschiedlichster Veranstaltungen an, vom Sportfest über kleinere Messen bis hin zu Verkaufsevents, schildert der Arzt. Dabei geht es vor allem die Sicherheit und den Infektionsschutz bei Veranstaltungen. Dr. Liebert rät, Schilder mit Hinweisen zur Hygiene oder Desinfektionsmittelspender aufzustellen. Auch sollten die Räume gut durchlüftet sein. Die Liste der Vorschläge ist lang und orientiert sich an Hinweisen des Robert-Koch-Instituts.

Dilemma und Abwägungssache

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wurde der Pferdemarkt am kommenden Sonntag intensiv diskutiert. Immer wieder haben die Beschicker und Bürger nachgefragt, ob denn der Markt nun stattfindet. Wir wollen kein Risiko eingehen aber auch das öffentliche Leben nicht leichtfertig lahmlegen, sagte Stadtsprecher Carsten Müller dem SWR. Am Ende fiel die Entscheidung zusammen mit dem Gesundheitsamt für den Pferdemarkt. Entscheidend sei dabei, dass die Veranstaltung unter freiem Himmel ist.



Viele Veranstalter stehen vor einem Dilemma: Niemand will, dass sich das Virus bei seiner Veranstaltung weiterverbreitet, demgegenüber stehen oft wochenlange Vorbereitungen und hohe finanzielle Einsätze, die bei einer Absage verloren wären.

Unterschiedliche Entscheidungen

Die Stadt Heilbronn will an ihren städtischen Veranstaltungen festhalten, sagte Sprecherin Suse Bucher-Pinell dem SWR. Der Hohenlohekreis wird dagegen fast alle Veranstaltungen in den kommenden 14 Tagen verschieben. Oberste Priorität habe der Schutz der Bevölkerung, heißt es.