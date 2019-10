In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) biegt der älteste Hohenloher Jahrmarkt, die Muswiese, in die Zielgerade ein. Noch bis Donnerstag strömen die Besuchermassen herbei. All das will natürlich auch organisiert werden. Das ist der Job von Beate Meinikheim von der Gemeinde Rot am See. Für sie ist "nach der Muswiese" – vor der Muswiese, hat SWR-Reporter Wolfgang Köhler erfahren. mehr...