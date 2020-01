Nach der Bundesgartenschau ist noch lange nicht Schluss. Heilbronn hat Pläne - und die wurden beim traditionellen Bürgerempfang am Montagabend in der Heilbronner Harmonie vorgestellt.

Eines ist klar: Der Blick ist nach vorne gerichtet. Glaubt man Oberbürgermeister Harry Mergel, dann ist die Stadt im Jahr der Bundesgartenschau deutlich zusammengerückt.

"Ich habe das Gefühl, die Menschen sind zufrieden, wie sich Heilbronn entwickelt. Und ich denke, dass sie dieses Stück Neckarbogen, also das Bundesgartenschaugelände, in den kommenden Jahren als ganz normalen, attraktiven Teil unserer Stadt in Beschlag nehmen." Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn

Oberbürgermeister Harry Mergel beim Bürgerempfang SWR

"Freunde der BUGA" wollen Arbeitsbereich ausdehnen

Und auch der Verein "Freunde der BUGA" denkt nicht ans Aufhören. Im Gegenteil. Er hat unterdessen angekündigt, seinen Arbeitsbereich ausdehnen zu wollen - und dafür wolle man neue Mitglieder gewinnen, auch wenn die Bundesgartenschau vorbei ist, so Vereinsvorsitzender Hartmut Weinmann.

"Wir wollen dafür sorgen, dass nicht nur das BUGA-Gelände grün bleibt, sondern darüber hinaus auch in den Stadtteilen das Grün dominant wird. In Absprache mit dem Grünflächenamt werden die Flächen ausgesucht. Wichtig ist, dass sie gepflegt werden und die Mitglieder daran Freude haben, es gerne zu tun und sich damit zu identifizieren." Hartmut Weinmann, Vorsitzender des Vereins "Freunde der BUGA"

Schwerpunkt Bildung

Den größten Entwicklungsschwerpunkt in diesem Jahr aber sieht Oberbürgermeister Harry Mergel in der Bildung. Schließlich gebe es in Heilbronn jetzt das volle Programm - von der Kleinkindbetreuung bis zum Uniabschluss. Beim Bürgerempfang forderte Mergel Hochschulen und Unternehmen auf, sich weiter miteinander zu vernetzen.

Mit dem Angebot der Technischen Universität München soll in Heilbronn auch der höchste akademische Abschluss angeboten werden. Das größte geplante Einzelprojekt: Die Campus Founders - Studenten, die Firmen gründen, untergebracht in einem hochmodernen Gebäude.

Gute Vorsätze für das neue Jahr gibt es also reichlich: Denn desweiteren soll ein Klimapaket in diesem Frühjahr kommen, mit dem die Stadt den Ausstoß an Klimagasen senken will. Und weitere neue, vor allem auch erschwingliche, Wohnungen sollen gebaut werden.