Für das Amt des Bürgermeisters in Bühlertann im Kreis Schwäbisch Hall gibt es einen dritten Bewerber. Der 38-jährige Polizeihauptkommissar Florian Fallenbüchel aus Ellwangen hat seine Unterlagen eingereicht - nach Anton Krojer aus Murrhardt und Daniel Freinik aus Stödtlen im Ostalbkreis. Gewählt wird in Bühlertann am 29. September.