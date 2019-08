per Mail teilen

Zwischen Obersulm-Willsbach und Bretzfeld-Dimbach ist am späten Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt und schwer verletzt worden. In einer Kurve sei er auf Rollsplit ausgerutscht und habe die Kontrolle verloren, meldete die Polizei. Der Rollsplit habe sich vermutlich bei dem Unwetter am Wochenende angesammelt.