Rund 1.500 Hästräger und Musiker haben sich am Samstagnachmittag am Umzug der 1. Fasnetzunft Brackenheim beteiligt. 68 Gruppen zogen durch die Innenstadt. Rund 4.000 Besucher säumten die Strecke. Auch Brackenheims Bürgermeister Rolf Kieser beteiligte sich. Er lief bei der 1. Fasnetzunft Brackenheim als Bock verkleidet mit. Der Umzug ist ein erster Höhepunkt der Straßenfastnacht in der Region. Nach dem Umzug wurde weitergefeiert bei der anschließenden Narrenparty in der Rathaus-Tiefgarage.