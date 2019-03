Die Polizei warnt aktuell vor einem bewaffneten Mann, der am Montagmittag in Neuenstein eine Bank überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet haben soll.

Der Mann soll gegen 13:15 Uhr die Bankfiliale in der Friedrichsruher Straße in Neuenstein (Hohenlohekreis) überfallen haben. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, war maskiert und laut Polizei schwarz gekleidet. Er hatte eine graue Nike-Sporttasche bei sich. Die Fahndung lief auf Hochtouren mit einem Großaufgebot, ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.