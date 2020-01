In Heilbronn ist in der Nacht auf Sonntag das Heilbronner Winterdorf zu Ende gegangen. Wieder strömten die Besucher am frühen Abend in Scharen auf das Food Court Gelände.

Organisator Thomas Aurich ist hochzufrieden mit den Gästezahlen.

Vor allem an den letzten offenen Tagen war der Ansturm groß, ein Platz in einer der Hütten nur schwer zu ergattern.



Aurich sucht zurzeit weiter nach einem Standort für ein Sommerdorf. Er stellt sich einen Swimmingpool und Cocktail-Bars vor. In der Stadt Heilbronn seien über 50 Möglichkeiten überprüft worden, jetzt werde er auf den Landkreis ausweichen, sagte er dem SWR. Bürgermeister, Unternehmen und die Gäste hätten bereits Interesse. Die seit zwei Jahren andauernde verzweifelte Suche nach einem Standort habe hoffentlich bald ein erfolgreiches Ende, so Aurich. Dauer 0:24 min Umfrage Winterdorf - Sommerdorf Was halten Winterdorfbesucher von der Idee eines Sommerdorfs?