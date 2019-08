per Mail teilen

In der German Football League haben sich die Schwäbisch Hall Unicorns vorzeitig ihre zehnte Südmeisterschaft gesichert. Sie besiegten am Sonntag Frankfurt Universe mit 42:34.

American Football ist so populär wie selten zuvor im Raum Schwäbisch Hall. Das zeigt auch der Rekord am Sonntag, den es bereits vor dem Spielende gab: Genau 3.284 Zuschauer hat der Verein registriert, so viele wie noch nie bei einem Heimspiel.

Die Schwäbisch Hall Unicorns kämpfen sich zum verdienten Sieg. Manfred Löffler

Unicorns lassen nichts anbrennen

Souverän haben die Unicorns jede Begegnung dieser Saison gewonnen. Damit stehen sie zwei Spiele vor Schluss uneinholbar auf Platz eins, haben sich Heimrecht gesichert und damit beste Voraussetzungen für die Play Off Runde zur Deutschen Meisterschaft. Diesen Deutschen Meisterschaftspokal haben die Unicorns schon vier Mal nach Schwäbisch Hall geholt.