Ein Exhibitionist hat sich gestern Abend in Bad Mergentheim nackt vor zwei Frauen gezeigt und dabei an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizei an einem Parkhaus und auf dem Parkplatz einer Therme. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und südländischen Typs sein, die Polizei bittet um Hinweise.