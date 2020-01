per Mail teilen

Gegner der Wildtiernummern im Main-Tauber-Weihnachtszirkus sind am Samstag erneut Demonstrationen auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim geplant. Dort gastiert der Weihnachtszirkus noch bis zum 6. Januar. Neben mehreren Preisträgern beim internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo, gibt es dort auch Tierdarbietungen. Eine erste Demo gab es bereits zur Eröffnung am 4. Januar ist eine weitere Protestaktionen geplant.