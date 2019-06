An der A6-Neckartalbrücke bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurden am Donnerstagmorgen zwei Brückenpfeiler gesprengt.

Für die Sprengung am frühen Donnerstagmorgen war ein bekannter Sprengmeister aus Bayern mit seinem Team angereist. "Krater-Edi" Eduard Reisch brachte mit seinem Team über eine Tonne Sprengstoff an den beiden Trägern an, so dass die Brücke auf einer Länge von rund 300 Meter in sich zusammensackte.

In den Tagen zuvor hatten Fachmänner noch die Oberflächen der Betonteile mit Presslufthammern bearbeitet. Die Teile wurden "perforiert", wie es in der Fachsprache heißt, so der Sprecher des Baukonsortiums ViA6West Michael Endres. Die hinabgestürzten Betonteile wurden dann mit riesigen Zangen pulverisiert.

Vorarbeiten zur Sprengung auf der A6-Neckartalbrücke bei Neckarsulm SWR

Sperrung auch auf der Autobahn 6

Die Neckartalstraße inklusive Zufahrten war seit Fronleichnam ab 6 Uhr morgens gesperrt. Während der eigentlichen Sprengung wurde dann auch die daneben verlaufende Autobahn für zirka zwei Stunden bis um etwa 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr rolle zwar einige Meter entfernt, dennoch müsse diese Sicherheitsmaßnahme sein. Mittlerweile sei der Verkehr wieder angelaufen, so ein Sprecher zum SWR.

Dauer 0:24 min Vorbereitungen für Sprengung der Neckartalbrücke Ein Teil der A6 Neckartalbrücke wird gesprengt. Dafür wurden mehrere Monate Vorbereitungen getroffen.

Brückenweiterbau in Richtung Nürnberg

Sobald die alte Brücke vollständig abgebrochen ist, kann auf dem Gelände die zweite Hälfte des Brückenneubaus auf der A6 in Richtung Nürnberg in Angriff genommen werden.

Bagger sind im Einsatz und bereiten die A6-Neckartalbrücke für die Sprengung vor SWR

Die alte Brücke, die gerade abgerissen wird, hat gut 50 Jahre auf dem Buckel. Sie war den modernen Verkehrsbelastungen nicht mehr gewachsen. Die neue A6-Brücke steht schon zum Teil und wurde bereits im April eröffnet. Sie ist ein wesentlicher Teil des A6-Ausbaus. Im Juni 2022 soll der Ausbau der A6 zwischen Wiesloch und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) beendet sein.