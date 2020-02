Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist neuer Austragungsort des Säbel-Weltcups Anfang März. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus in Italien, wo die Sportveranstaltung ursprünglich stattfinden sollte.

Der vom 6. bis 8. März im italienischen Padua geplante Säbel-Weltcup soll nun also in Tauberbischofsheim stattfinden. Das teilte der Deutsche Fechter-Bund am Dienstagabend mit. Das olympische Qualifikationsturnier sei "zum jetzigen Zeitpunkt in Italien nicht realisierbar", heißt es.

" Wir haben uns für Tauberbischofsheim entschieden, weil die Rahmenbedingungen dort so gut sind, dass wir das relativ schnell und mit einem erfahrenen Team umsetzen können. Wir sind dort seit über 30 Jahren in der Lage, Weltcupturniere auszurichten, insofern ist da ein gutes Backup vorhanden." Sven Ressel, Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bunds

Tauberbischofsheim ist Fecht-Bundesstützpunkt

Das Fechtzentrum Tauberbischofsheim ist Bundesstützpunkt und ehemaliger Olympiastützpunkt. Wegen seiner räumlichen, technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen gilt das Fechtzentrum als eine der führenden Trainingsstätten weltweit. Tauberbischofsheim ist regelmäßiger Austragungsort Deutscher Fechtmeisterschaften.

Verlegung von mehreren Sportereignissen

Die Ausbreitung des Coronavirus hat bereits zur Verlegung mehrerer Sportereignisses geführt. Zuvor waren Veranstaltungen wie die Tischtennis-WM in Südkorea abgesagt worden. In Italien finden aus Sorge vor der Lungenkrankheit Fußballspiele vor leeren Rängen statt. Der Deutschland-Achter verlegte sein Trainingslager von Italien nach Portugal.