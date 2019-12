per Mail teilen

Samstagabend wird es ernst in der Siegener Siegerlandhalle. Dort werden die Deutschen Pop- und Rockpreise vergeben und der Song aus der kleinsten Gemeinde im Main-Tauber-Kreis ist in drei Kategorien nominiert.

Bürgermeister Marcus Wessels hat den Ausschlag gegeben, mit der Frage an zwei ortsansässige Musiker, ob sie einen Song über Wittighausen machen könnten - um den Ort in der neuen Main-Tauber-Philharmonie in Weikersheim präsentieren zu können. Entstanden ist ein Ohrwurm, der für drei Kategorien des Deutschen Rock- und Poppreises nominiert wurde.

Hier geht es zum Video "Wir sind Wittighausen"