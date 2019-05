Ein 72-jähriger Rentner muss 3.000 Euro zahlen und seinen Führerschein für acht Monate abgeben. Er hatte im Oktober vergangenen Jahres zwei Rettungssanitäterinnen bei einem Einsatz in Heilbronn behindert, eine von ihnen sogar verletzt.

Die zwei Sanitäterinnen hatten gerade eine 91 Jahre alte Patientin in einer Heilbronner Arztpraxis abgeholt und wollten sie auf einer Roll-Liege in den Krankenwagen schieben. Der Rentner stand aber so dicht an dem Rettungswagen, so dass die Sanitäterinnen ihn baten, wegzufahren. Er fuhr aber noch dichter auf.

Sanitäterin leicht verletzt

Dabei verletzte er eine der Sanitäterinnen am Bein und die 91-jährige Patientin kippte von der Liege und zog sich leichte Verletzungen zu. Mittlerweile ist das Urteil gegen den Rentner rechtskräftig. Der Mann muss 3.000 Euro Strafe zahlen und seinen Führerschein abgeben, den er im Übrigen neu beantragen muss.