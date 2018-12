Im sogenannten Hexenkessel-Prozess vor dem Heilbronner Amtsgericht könnte am Freitag das Urteil fallen. Der Angeklagte soll beim Faschingsumzug in Eppingen eine junge Frau in einem Kessel mit kochendem Wasser schwer verbrüht haben.

Bereits am ersten Prozesstag hat sich gezeigt: Die Anklage wackelt. Die Vorwürfe gegen einen Mann aus Kraichtal (Kreis Karlsruhe) haben sich bisher nicht belegen lassen und er selbst hat die Tat von Anfang an bestritten. Hexen allesamt mit Masken unterwegs Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage nach eigenen Angaben auf Zeugen, die die Kleidung des Angeklagten auf Bildern wiedererkannt haben wollen. Doch im Laufe des Prozesses zeigte sich, dass bei dem Umzug viele Hexen ähnlich gekleidet und maskiert waren. Neben dem 33-Jährigen zogen 18 weitere Hexen mit dem Kessel durch Eppingen. Alle trugen Plastikmasken. Veranstalter will von Kessel nichts gewusst haben Die Veranstalter des Umzugs wollen nicht gewusst haben, dass eine Hexengruppe einen Kessel mit kochendem Wasser dabei hatte. Der Leiter des Eppinger Ordnungsamts, das den Umzug genehmigt hat, gab an, er habe die Gruppe mit dem Kessel nicht gesehen. Im Raum steht die Frage, wer der damals 18 Jahre alten Frau die Behandlungskosten erstattet und Schmerzensgeld bezahlt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Körperverletzung. Er soll als Mitglied einer Faschingshexengruppe im Februar beim Nachtumzug in Eppingen (Kreis Heilbronn) eine zum Tatzeitpunkt 18-Jährige über einen Kessel mit kochendem Wasser gehalten und sie schwer verbrüht haben. Nach Hexenkessel-Unglück mehrere Wochen im Krankenhaus Die junge Frau erlitt schwere Verbrühungen und wurde stundenlang in einer Spezialklinik operiert. Sie musste mehrere Wochen ins Krankenhaus und bekam Haut transplantiert. Die Beine seien vernarbt. Beschwerden habe sie nach eigenen Angaben bis heute. Prozess um Hexenkessel-Unglück in Eppingen Dem Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Er steht wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Das Heilbronner Amtsgericht hat 43 Zeugen auf der Liste. Die Schwierigkeit bei den Ermittlungen war, dass sich etliche mögliche Täter regelrecht hinter ihren Hexen-Masken versteckt hatten. Von vornherein galt die gesamte Gruppe aus Kraichtal als beschuldigt, die dann von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Im Zuge der Ermittlungen wurden viele Fotos und Videos ausgewertet.