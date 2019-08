per Mail teilen

Das Heilbronner Freibad Neckarhalde hat mehrfach einen externen Sicherheitsdienst eingesetzt. Zuletzt gab es immer wieder Zwischenfälle mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Der Sicherheitsdienst sei bisher an zwei Wochenenden zum Einsatz gekommen, bestätigten die Stadtwerke dem SWR. An heißen Tagen, wenn es voll sei, müssten sich die Bademeister voll auf die Becken konzentrieren können. Der Security-Dienst schaue daher auf den Liegewiesen nach dem Rechten.

Die Bademeister müssen sich auf die Badegäste im Freibad Neckarhalde konzentrieren.

Kein konkreter Auslöser

Bundesweit hat es in diesem Jahr bereits mehrere Zwischenfälle in Freibädern gegeben, die eine Räumung zur Folge hatten. Im Freibad Neckarhalde habe es hingegen keinen konkreten Auslöser für den Einsatz gegeben, aber seit Jahren sei eine erhöhte Aggressionsbereitschaft unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen spürbar, heißt es. Da die anderen Bäder in Heilbronn überschaubarer seien als die Neckarhalde, sei dort kein Security-Einsatz geplant.